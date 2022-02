Cámaras municipales contribuyeron con la detención del narco Mauro Pacheco en San Martín

Tras la identificación a través del Sistema de Lectura de Matrículas del COM, a las 19.30 del 10 de febrero se detectó su circulación en la intersección de las calles José Hernández y Madero, en José León Suárez, dando aviso a las fuerzas policiales.

A partir de la información provista por la Delegación San Martín de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas, las cámaras del Centro Operativo de Monitoreo (COM) de la Municipalidad de San Martín ayudaron a detectar el vehículo negro de matrícula MIW-134, marca Citroën, en el cual se movilizaba Mauro Pacheco, con pedido de captura activo desde el 2 de junio de 2021.