Valenzuela lanza un ciclo de televisión con eje en el conurbano bonaerense

Por el living del programa pasarán cantantes, deportistas, referentes barriales, emprendedores, actores, conductores, escritores, cocineros y hasta influencers. “Todos con una historia de lucha y superación, con algo para decir, con experiencias de empuje y sacrificio desde la cuna de identidad que son los barrios”, en palabras del conductor. Desde Eduardo Sacheri a Panam, pasando por Topa, Zulma Faiad o Patricia Sosa. Desde Antonella Fernández de Morón, una de las voces más prometedoras que ha sabido conquistar festivales, peñas y las tanguerías más importantes de Buenos Aires; pasando por Ringo Franco, un boxeador de San Francisco Solano que comparte su saber pugilístico con los chicos del barrio y con los que menos tienen; hasta Matías Dragun, un joven de Caseros con una gran pasión por la gastronomía que lo ha llevado a perfeccionarse en el arte del chocolate y convertirse en un emprendedor, no sólo nacional sino también internacional.

El programa será conducido por Valenzuela y constará de dos entrevistas cara a cara por cada sábado. “Mi prioridad es Tres de Febrero, pero en los momentos libres que me permite este rol tan desafiante que es ser Intendente, me propuse poner de relieve a personas que consiguen grandes logros con esfuerzo y dedicación; quiero iluminar con los recursos que da la tele a las enormes y mayoritarias historias pujantes que suceden en los barrios y que nos pasan cerca todos los días”, expresó el jefe comunal, que también es periodista e historiador y tuvo un importante pasado en medios como Canal 13, TN, TV Pública, Canal 9, Encuentro, radio Continental, radio Del Plata, Perfil, La Nación, entre otros.