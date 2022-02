“No hay mejor inversión que la que se hace en educación”, sostuvo el presidente Fernández

Perczyk destacó que en el marco del programa “hay obras en todas las universidades que presentaron proyectos, sin discriminar y en todas las regiones, con los criterios de aulas, porque la idea es que haya más estudiantes y con mejores condiciones; laboratorios, porque hay universidades que no tienen y para que los estudiantes hagan investigación, y el tercero es bibliotecas, ya que hay universidades y facultades que no tienen bibliotecas y es algo central para el funcionamiento de una universidad”.

También expresó que “la Argentina, que ha tenido el enorme privilegio de desarrollar la educación pública como la desarrolló, no puede quedar atrás, no puede desaprovechar el potencial que ha logrado fortaleciendo a lo largo de los años la educación pública y que hoy le permite tener universidades de excelencia”.

“Cuando toca hacer frente de las deudas, siempre dijimos que no es a costa de ajuste sobre la salud pública, sobre la educación y menos sobre la ciencia y la tecnología. Estamos dando un paso en ese sentido. Nos dejaron sin presupuesto, lo que no nos dejaron es sin decisión política”, enfatizó.