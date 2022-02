Ladrona de 67 años baleada durante robo a peluquería de Ituzaingó

Hubo forcejeos con el peluquero que si bien en primera instancia fue reducido por los delincuentes, logró liberarse. Producto de esa resistencia, uno de los cacos baleó a su jefa delictiva, la que no pudo huir, como sí lo hicieron los dos delincuentes que se hicieron con la suma del dinero y los objetos sustraídos.

