Vecinos y vecinas de Tigre ya disfrutan de los beneficios de su primer verano con agua potable

La empresa AySA, bajo la gestión de su presidenta Malena Galmarini, lleva adelante un plan de 1252 obras que se encuentran en distintas etapas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en los 26 municipios de su área de concesión, las cuales benefician a 1 millón 890 mil personas.

En el marco de seguimiento de las obras finalizadas durante el 2021, momento en que Malena Galmarini habilitó las redes de agua potable, la empresa estatal, se acercó para interactuar con las vecinas y los vecinos del barrio San Patricio de la localidad de Benavídez y del barrio Parque Guazú Nambí de la localidad de Rincón de Milberg, en el partido de Tigre.

Alicia López, hace 48 años que es vecina en San Patricio. Destacó que sus nietos, quienes viven en el fondo de la propiedad, “cuando tenían el agua de pozo vivían enfermos, tenían problemas de conjuntivitis y dolor de oído”. “Ahora ya no se enferman, y desde que tenemos el agua potable además las plantas están mas lindas”, remarcó. Su esposo José, agregó: “Al calefón lo teníamos que limpiar una vez por mes porque se tapaba por el sarro. Y teníamos que llamar todos los años al service del lavarropa. Nos salía mucha plata. A los perros, incluso, les comprábamos agua embotellada porque era intomable. Ahora con el agua de red estamos muy contentos y más sanos incluso”.

Esperanza Salgueiro, vecina con 33 años en San Patricio, señaló: “Es el primer verano que estamos con el agua potable. Yo compraba por mes 7 bidones de agua a un precio de 550 pesos los 20 litros. Lavarropas nuevos tuve que cambiar 5 en todo estos años. Tenía la ropa que quedaba muy dura cuando la lavaba debido al salitre. Además, cuando cocinaba las ollas quedaban con manchadas, lo mismo que la pava. Estoy feliz, sinceramente. Esperamos muchos años y yo creo que la gestión de Malena es muy importante”.

Finalmente, Alejandro Mauricio Viera, vecino del barrio Parque Guazú Nambí desde hace 7 años, aseguró: “Ahora que AySA puso las redes como corresponde, sí, me volví a sentir más partícipe de la sociedad. Antes no tenías ni cómo cocinar, ni cómo tomar un mate, ni cómo tomarte un té a la mañana. Podrás ver ahora a mis nietos disfrutando del agua. Están sanos, porque el agua es salud. Ahora tenés al vecino que ya no pasa más con los bidones, sino con las bolsas de supermercado, entonces yo lo miro y me río, porque qué diferencia, ¿no?”.

En la zona norte del área de la concesión, durante el comienzo del 2022 AySA ya dio inicio a 7 importantes obras en los partidos de San Isidro, Malvinas Argentinas y Tigre para que casi 100 mil usuarios y usuarias puedan conectarse a las redes de agua potable y cloaca, como también para mejorar el servicio en las zonas donde ya se brinda.

Antonio Grandoni, jefe de Distrito Tigre de AySA, estuvo presente junto a los vecinos beneficiados y destacó la importancia de las obras en estas localidades.

En Tigre, por su parte, comenzaron las obras para incorporar a 6500 habitantes a la red de agua potable. Se inició, por un lado, la instalación de 9300 metros de cañerías de agua para la “Red Secundaria Talar Sur”, a la que se podrán conectar un total de 1100 hogares; y por el otro, la obra de la red “Ricardo Rojas M4”, en donde se instalarán 4700 metros de cañerías sumando a 500 hogares más a la red.