Fernández y Fraschina acordaron beneficios de ANSES para Moreno

A su turno, la intendenta afirmó que “siempre es una alegría celebrar acuerdos que impliquen mejoras para nuestras vecinas y vecinos”. “Con este programa no sólo las y los más de 200 mil titulares de prestaciones de ANSES de Moreno podrán acceder a descuentos y así mejorar sus ingresos, sino que también se benefician los comercios barriales al incrementar sus ventas. Desde el Municipio vamos a acompañar la implementación del programa para que cada vez sean más los comercios adheridos”.

