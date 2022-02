San Fernando: Las murgas ya tienen sus días de presentación para el Gran Corso Familiar

Por su parte, Rosario, directora de la murga “Los soñadores”, comentó: “Nos estamos preparándonos de nuevo para el corso que esperamos y siempre nos da algo lindo. El sentimiento del carnaval no se pierde, y está presente; uno espera lo que siempre nos da la gente y le agradecemos al Municipio porque sin su ayuda no hubiera sido posible para que las cosas salgan bien”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com