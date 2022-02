Vuelven los cursos y talleres culturales de San Isidro para jóvenes y adultos

El socio del ex rugbier y.

“Artes visuales” propone un acercamiento a los elementos básicos del lenguaje visual y a distintas técnicas, materiales y soportes para el desarrollo de una imagen personal; y el de “Experimentación textil”, del telar, el bordado y el macramé a las redes, el tapiz y otras técnicas. También hay “Stand up y monólogo”, “Teatro y vestuario para teatro”, además de los más amplios, “Maquillaje artístico” y “Maquillaje FX”, que brindará las técnicas clásicas de caracterización y makeup, FX para teatro, cine y TV.

Los niños y niñas también tienen su espacio, empezando por “Mini bailarines”, “Arte y reciclado”, “Huerta”, “Guitarra”, “Dibujo e historieta”, “Teatro”, “Repostería infantil”, “Dibujo y pintura”, y más. ¿Idiomas?, claro. Un segmento que en 2021 tuvo récord de inscriptos y sigue ampliando el abanico. Hay Inglés inicial para niños y adultos, intermedio y avanzado, también cursos de “Conversación”, “Business” y “Metodología de la enseñanza”, para docentes aún no graduados, aun que también dedicado a los viajeros. Completan esta grilla Italiano para principiantes e intermedios, Francés nivel inicial y Portugués también en nivel inicial.