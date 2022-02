San Miguel intensifica las capacitaciones de reanimación cardiopulmonar en distintas áreas municipales

La reanimación cardiopulmonar efectivamente salva vidas. La mayoría de personas que sufre un paro cardiorespiratorio depende de alguien que realice esta reanimación para sobrevivir. Según indica el Ministerio de Salud de la Nación, el inicio inmediato de estas técnicas por parte de alguien entrenado, aunque no sea un profesional, puede aumentar un 40 por ciento las posibilidades de supervivencia.

La Municipalidad de San Miguel intensifica las capacitaciones de reanimación cardiopulmonar una maniobra de emergencias que salva vidas, como lo demostró el reciente caso de dos policías del distrito que socorrieron a una beba que se había ahogado y no respiraba, logrando que reaccionara camino al hospital.