Pánico y locura en Moreno: Ataque a balazos de barras de Fénix en una parrilla cercana al club

Las fuerzas de seguridad solo lograron detener a 4 de los agresores, quienes estaban armados con una pistola 9 milímetros con la numeración limada. Curiosamente, no pertenecen a la barra de Fénix, sino a la del club Deportivo Merlo.

Luego, varios se dirigieron, tras pasar las dos canchas auxiliares que están en el medio, a la parrilla que está en el ingreso al club. Allí buscaban dar con el gerenciador del Fútbol Infantil, Femenino y Senior, Matías Zárate; y con el protesorero de la institución, Horacio Rodríguez Pini. Al no divisarlos, empezaron a robarle a todos los que almorzaban allí, a romper las mesas y las sillas y, cuando la Policía alertada se acercó al lugar, se fueron disparando 14 tiros contra los autos estacionados en el frente del lugar.