Diputados analizan la conformación de la comisiones para el nuevo año legislativo

El nuevo jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, adelantó que la semana que viene habrá una reunión de trabajo para definir las comisiones. En diálogo con Diputados TV expresó que le gustaría “poder armar dispositivos temáticos entre representantes de varias comisiones que permita tener un pulso muy fino no solo de los temas que se ponen en la agenda parlamentaria circunstancialmente sino el análisis político y económico que el bloque realiza sobre esos temas”.

