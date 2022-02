En su cuenta de Twitter, el intendente en uso de licencia y actual ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini, expresó: “Uno siempre debe aprender de quienes trabajaron y militaron incansablemente para ver crecer a Malvinas Argentinas, y de Reinaldo Ferrau me quedarán los mejores recuerdos. Gracias por el aporte sincero. Que en paz descanses Reinaldo. Mi pésame a toda su familia. Hasta siempre”.

Con la vuelta de la democracia en 1983, fue delegado municipal durante el mandato del intendente Remigio López, en el viejo General Sarmiento. Llegada la década de los 90 ocupó una banca en el Concejo Deliberante, aún en el antiguo distrito que unía a los partidos de San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz. Durante esa época fue vicepresidente del Partido Justicialista local.

Murió el ex concejal de Malvinas Argentinas, Reinaldo Ferrau