San Fernando instaló una nueva campana para recolección de ‘botellas de amor’ en la Plaza Mitre

“El cuidado del planeta y de nuestros recursos naturales es un eje fundamental de la gestión del intendente Juan Andreotti. Venimos creciendo en el área, ahora con el proyecto de nuestra reserva ecológica, y la recientemente inaugurada planta de residuos reciclables. Cada vez son más los vecinos que se suman a esta campaña, y a los que no lo hicieron todavía, los invitamos a que participen y nos ayuden a cuidar nuestra casa común que es nuestro planeta”, concluyó.

En el marco del plan integral Eco Sanfer de cuidado del medio ambiente, el Municipio sumó una nueva campana exclusiva para la recolección de ‘botellas de amor’ de materiales no reutilizables separados por vecinos para posteriormente confeccionar madera plástica. “Venimos creciendo en el área de Ecología, ahora con el proyecto de nuestra reserva wcológica, y la recientemente inaugurada planta de residuos reciclables. Cada vez son más los vecinos que se suman a cuidar el medio ambiente”, dijo la concejal Eva Andreotti.