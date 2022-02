Se realizó la primera peña a cielo abierto del año en San Fernando

Y Brisa concluyó: “La verdad que me parece muy bien, porque esto habla mucho de la cultura de cada uno, y sobre todo me recuerda a mi abuelo que falleció hace un año y medio, con el que escuchaba estas chacareras”.

Ariana, vecina de Virreyes, agregó: “En realidad me invitó mi amiga Lore, que le encanta el folklore. Me parece hermoso que la gente siga bailando aunque se largó a llover, y eso muestra las ganas de disfrutar y bailar, encontrarnos, mirarnos a los ojos y sonreírnos, más allá de todo”.