Se fue de “gira”, se quedó dormido en el techo de la casa de un amigo y lo despertó la Policía

Al tomar conocimiento de la insólita situación, la policía de San Isidro liberó al “dormilón” y no tomó temperamento alguno contra él.

Luego, el menor explicó lo que estaba sucediendo, es decir, que se había quedado dormido en el techo de la casa de su amigo. A su vez, la Policía entrevistó al dueño de la propiedad, quien aseguró que no se trataba de ningún ladrón y confirmó la versión que dio el joven.

Luego, comenzó un procedimiento para asegurarse de que no se tratara de un intento de robo. Así, el adolescente levantó las manos para demostrar que no tenía nada, entonces el policía comenzó a retirarle la campera y la riñonera que traía colgando.