Jorge Macri seguirá en la presidencia del Pro de la Provincia

El socio del ex rugbier y.

Según trascendió, el grupo de la ex ministra de Seguridad se quedó además con uno de los apoderados partidarios y dos miembros de la junta electoral.

Según trascendió, la ex ministra presionó con ir a la interna si no conseguía espacios de representación para su tropa, e incluso hizo reserva de número y color para competir y juntó los avales necesarios.