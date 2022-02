Muchos vecinos aprovecharon “La noche de las vacunas” en San Fernando

Gran cantidad de sanfernandinos y sanfernandinas concurrieron a vacunarse sin turno en el horario especial de 20 a 00 horas, con primeras, segundas y terceras dosis. El operativo fue útil para aquellos que no pudieron acercarse a los vacunatorios en sus horarios habituales.

En el marco de la campaña sanitaria de la Provincia denominada “La noche de las vacunas”, se vacunó de 20 a 00 horas sin turno en la posta instalada en la Plaza Ex Combatiente de Malvinas “Juan Cimino”.

La iniciativa, que contó con el apoyo del Municipio de San Fernando, tuvo una gran aceptación, y cientos de vecinos se presentaron accediendo a la vacuna libre de primera y segunda dosis todos los mayores de 3 años ya sean sanfernandinos, de otras jurisdicciones e incluso extranjeras. Y además, quienes estaban habilitados, recibieron tercera dosis.

En el lugar estuvo presente el secretario de Salud, Marcelo Campos, quien dijo: “Estamos con “La noche de las vacunas”, felices por la convocatoria y por poder brindarle este servicio a los vecinos, porque quizá no pueden concurrir en el horario en el que los vacunatorios están abiertos. Esto hace que crezcamos en los porcentajes según dosis. Estamos en 96% en la primer dosis, 92% en la segunda y 51% en la tercera. Hoy vacunaremos a niños mayores de 3 años hasta adultos, de 3 a 11 años con la vacuna Sinopharm y los mayores de esa edad con Pfizer”.

“Tenemos que seguir cuidándonos. Sigamos los vecinos transmitiendo lo importante que es la vacunación, porque la vacuna es el mejor invento de la medicina, y estar inmunizado es como vivimos hoy en San Fernando, saliendo adelante después de esta pandemia”, concluyó.

Graciela, vecina de San Fernando que concurrió a vacunarse, opinó: “Para mi es lindo, porque está cerca de donde vivo, no tuve que ir a hacer cola en otros lugares con calor, y además hoy está fresquito. La atención es buenísima, son todos muy serviciales, me atendieron enseguida con prioridad por edad y porque no puedo estar parada. Esta vacuna es la de refuerzo; ya estoy cubierta”.

Agustín, otro vecino, agregó: “Me dieron la tercera dosis. La atención fue rápida y segura, no esperé mucho. Me atendieron muy bien, y estoy agradecido por eso”.

Por último, Marina, vecina y docente, dijo: “Es una gran oportunidad, la verdad buenísima, le agradezco al intendente Juan Andreotti. Me faltaba la tercera dosis y me dieron turno justo cuando estaba de vacaciones, volví y aproveché. Me vino bárbaro porque la semana que viene empiezo las clases estando inmunizada con las tres dosis”.