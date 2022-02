Gran incendio en Moreno, a la vez que los Bomberos se quedaron sin teléfono por el robo de cables

El socio del ex rugbier y.

El fuego fue controlado cerca de la mañana, y como saldo no hubo que lamentar víctimas ni personas afectadas por la gran columna de humo que pudo visualizarse a kilómetros de distancia.

Acudieron personal de Bomberos del municipio local, de Morón, José C. Paz, Ituzaingó, General Rodríguez y General Sarmiento.