Zamora participó del cierre de las actividades por la “Semana de humedales” en Tigre

“Estamos junto a funcionarios municipales y organizaciones sociales que dijeron presente en esta jornada mundial de humedales. El 50 por ciento del territorio del distrito es humedal y debemos preservarlo, al ser un pulmón verde para toda esta región de Buenos Aires. Desde el Municipio de Tigre llevamos adelante una agenda ambiental, no solo con los humedales sino también con políticas como el saneamiento del río Reconquista, el Plan de Manejo del Delta, la protección de sectores continentales, la recolección de residuos secos en origen, entre otras iniciativas de una gestión orientada al cuidado del entorno natural”, expresó el jefe comunal.

This site is protected by wp-copyrightpro.com