En tanto, también por orden judicial, se allanó el campo de la víctima con el fin de apresar al casero Flores, aunque se constató que éste no se encontraba en el lugar y que presuntamente se fue a la provincia de Chaco, donde es ahora buscado y donde tiene una causa por tentativa de homicidio con arma de fuego, añadieron los voceros.

El giro en la investigación surgió de un informe “clave” médico legista que determinó que la víctima no pudo haber salido con vida de su campo de Tomas Yofré ese mediodía, como se creyó en un primer momento, añadieron los informantes.

El socio del ex rugbier y presidente del del Club Municipal de Vicente López, conocido como Club Vilo, Marcelo Longhi, asesinado el 13 de enero último en la ciudad de Luján, fue detenido hoy como sospechoso del crimen, en tanto se busca al casero del campo de la víctima, quien se encuentra prófugo, informaron fuentes judiciales.

Detienen al socio del ex rugbier Marcelo Longhi como sospechoso del asesinato y buscan a un prófugo