Gustavo Posse supervisó las obras que se realizan en jardines de infantes municipales de San Isidro

“Una educación de calidad no es posible si las aulas no están en condiciones. Por eso, estamos trabajando en los doce jardines de infantes municipales para que el retorno a clases sea en un ambiente adecuado. Generalmente se aprovecha el verano, cuando estos establecimientos están vacíos, para hacer la mayor cantidad de trabajos”, señaló Posse, tras visitar el Jardín 5 “Stella Maris”, ubicado en Diagonal Salta 1230, Martínez.

