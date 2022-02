Unidades del SAME trasladaron al herido al Hospital Federico Abete de Malvinas Argentinas, donde debió ser intervenido quirúrgicamente por complicaciones en su intestino a causa del proyectil. Sin embargo, perdió la vida alrededor de las 17 horas de este jueves.

Murió un joven de José C. Paz que había sido baleado tras resistirse a un robo

José C. Paz