Ituzaingó: Vecinos y vecinas visitaron la Reserva Natural Urbana Río Reconquista

A su vez, “Coa Bicho Feo”, un club de observadores de aves, realizó la actividad de observación de aves “¿Qué aves podemos ver en la reserva? Aves acuáticas y no acuáticas”. Finalmente, como cierre del recorrido, se realizó una plantación de especies nativas de árboles, en el marco del Programa Biota-Ceamse, una iniciativa orientada a aportar a la sustentabilidad del Área Metropolitana de Buenos Aires, mediante procesos de revegetación con especies nativas, la producción de infraestructura verde y la articulación con los objetivos de conservación de las áreas naturales protegidas de la región.

