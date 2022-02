Alberto Fernández: “Estamos dando un paso importante para que la Argentina y Rusia profundicen sus lazos”

Por último, Putin aseveró que “tenemos enfoques internacionales que coinciden en cuanto a la supremacía del derecho internacional y a la no intromisión en asuntos internos de otros países”.

“Le he pedido al presidente Putin que aquel acuerdo estratégico que Argentina y Rusia firmaron en 2015 lo pongamos en marcha con todo vigor, que profundicemos todo nuestro esfuerzo para que se convierta en una realidad efectiva y que poco a poco ambos países vayan profundizando sus vínculos”, afirmó Fernández en su exposición.