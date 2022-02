Suben a 20 los muertos por cocaína adulterada y hay un detenido que fue excarcelado por la pandemia en 2020

Joaquín Aquino, ciudadano paraguayo, había sido excarcelado por la Justicia por recomendación del gobierno de Axel Kicillof durante el inicio de la pandemia. Fue detenido en José C. Paz con dosis similares de cocaína adulterada a las que se encontraron en su bunker.

Durante la madrugada del jueves 3, los ingresos y consultas al sistema de salud fueron en su mayoría casos leves que quedaron en observación, y no se requirió interconsulta con el Centro Provincial de Toxicología. Estos casos refirieron alteración del estado de conciencia, vómitos, mareos y cefalea.