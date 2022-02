San Fernando realizó una nueva capacitación por el Día Mundial de los Humedales

“Estas unidades de paisaje son muy importantes para el planeta, porque entre los múltiples servicios ecosistémicos que brindan, tienen agua dulce, fundamental para la vida de todos los habitantes del planeta. Es imperioso cuidar nuestros humedales, quienes los visiten deben tomar los recaudos necesarios para no contaminar, y evitar los incendios para que se conserven lo mejor posible”, concluyó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com