En el partido de Escobar, “La noche de las vacunas” se llevará a cabo en el microestadio de Garín

La Municipalidad de Escobar, en articulación con la provincia de Buenos Aires, llevará adelante el programa “La noche de las vacunas”, que tiene como objetivo brindar la primera y segunda dosis contra el coronavirus a quienes aún no hayan iniciado o completado el esquema. Dicho programa se realizará este viernes 4 de febrero, en el microestadio de Garín, en Boulevard Presidente Perón 450, de 20 a 00 horas.

