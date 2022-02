Más de 500 vecinas y vecinos aspirantes a policías ya rindieron exámenes en San Fernando

“En esta primera evaluación que se hizo hoy en San Fernando estaban convocados 500 aspirantes. Además, tenemos la posibilidad de acordar una nueva instancia de evaluación en alrededor de 20 días para quienes todavía no se inscribieron y tengan una oportunidad más de hacer la evaluación e ingresar a la carrera. La inscripción está abierta durante todo el año, y el ciclo lectivo comienza el 1 de marzo”, finalizó el funcionario bonaerense.

“Convocamos en todos los distritos de la Provincia, en un primer momento en el conurbano, extendiéndose a los distritos rurales del interior, descentralizando la evaluación y los exámenes cognitivos y psicológicos para que los aspirantes no tengan que trasladarse hasta La Plata a hacer todo el ingreso, y en la Vucetich se toman los exámenes físicos y de salud. Esto deben cumplimentar todos los aspirantes a ingresar a la formación en la carrera policial. El material se les brinda una vez que se inscriben en la página web del Ministerio de Seguridad”.