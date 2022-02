“Mi primer viaje al mar”: Ramil compartió en Villa Gesell una emotiva jornada con cientos de chicos de Escobar

“Mi primer viaje al mar” es un programa que el Municipio retoma luego de una pausa temporal debido a la pandemia. Con relación a la última edición, realizada en 2020, este año se duplicó la cantidad de adolescentes que partió hacia la Costa Atlántica para disfrutar de tres días inolvidables, que no sólo incluyeron la posibilidad de conocer el mar sino también la de acampar y formar parte de distintas actividades recreativas. Además, las y los viajeros compartieron una emotiva cena y realizaron un fogón a la puesta del sol junto al jefe comunal.

This site is protected by wp-copyrightpro.com