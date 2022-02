En una exótica playa con delfines, se inventó la semana de nueve días

El atardecer en la playa de “Tibau do sul” es para aplaudir. Por un lado, el mar, por el otro, la entrada a la “Lagoa de Guaraíra” y, enfrente, dunas casi vírgenes. En medio de todo, la puesta de sol detrás de la laguna y las dunas. El mar es ideal para nadar y las aguas tranquilas son casi una piscina, recordando que el agua en el nordeste es cálida. Cerca, los lugares increíbles continúan, las playas en “Barra do Cunhaú”, el río Curimataú , el Pontal y la “Praia das Minas”, la preferida de las tortugas marinas para hacer su desove, entre otras maravillas.

La “Praia do madeiro” es una bahía de fácil acceso. Amplia, bella, con servicios y espacios desiertos es otro lugar privilegiado. La del centro está en el corazón de Pipa, con todos los servicios, barracas, aromas y colores es la preferida de los locales. Allí amarran las embarcaciones para los paseos acuáticos, se forman piscinas naturales y es el sitio para tomar un trago antes de caminar por el centro cuando baja el sol. La “Praia do amor” es amplia, muy bonita y famosa para practicar surf y kite por su oleaje. Cuando la marea baja, en la zona derecha más apartada cuenta con magníficas piscinas naturales, perfectas para relajarse.

Una de las actividades recomendadas es un paseo en barco para ver las playas desde el mar con una parada especial en la “Baia dos golfinhos” para ver delfines en estado salvaje. Entre las playas más tradicionales se destaca esta Bahía, la “Praia do madeiro”, la del Centro y la “Praia do amor”.