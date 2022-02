Con mucha alegría, San Fernando festeja el final de las colonias de enero

“Es súper. La verdad que me sorprenden mucho las cosas que el Municipio ofrece. Comparando con otros lugares, es muy bueno y muy positivo; ojalá que sigan con cosas así. Parece un club privado, todo muy cuidado; es un ejemplo para otros municipios que tiene que prosperar”, finalizó Hernán.

Los papás de los pequeños colonos comentaron su experiencia. Roberto dijo: “Nuestra nena que tiene 7 añitos está contenta, enloquecida por venir de lunes a viernes; cuando hay mal tiempo y le dicen que no se puede venir se pone mal. Lo mejor que le puede pasar es venir al Polideportivo 3. Es todo muy lindo, muy bien organizado y también la sanitización por el coronavirus. La verdad que lo recomiendo”.