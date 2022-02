Con un festival en Dique Luján, el Municipio de Tigre comenzó con las actividades por la “Semana de humedales”

Por su parte, la directora del Consejo Asesor Vecinal del Río Luján, Hermiña Olivera, comentó que “estamos inaugurando esta semana que será de concientización sobre lo importante que son los humedales. Pretendemos seguir sumando voluntades y que la gente comprenda la importancia de los ecosistemas, que no es solo para los que vivimos cerca de ellos sino que es para el bienestar de la población en general. Siempre es importante tener el respaldo del Municipio de Tigre y las diferentes organizaciones por el bien de nuestro planeta”.

Al respecto, la directora coordinadora del Centro de Interpretación de Humedales, Sofía Astelarra, dijo: “Iniciamos esta semana desde el Municipio junto a distintas organizaciones y vecinos para seguir valorando los ecosistemas continentales y de Islas. Es fundamental generar las diferentes propuestas para visibilizar las producciones sustentables y artísticas para que aquellas personas que no tienen conocimiento del tema puedan interiorizarse. El eje central de todas estas actividades es continuar impulsando el tratamiento de Ley de Humedales para que vuelva a ser considerada en la agenda parlamentaria nacional. Fundamental en el contexto de crisis climática, hídrica e ígnea a nivel nacional”.