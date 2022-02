Mientras tanto, su mujer bajó del auto y salió corriendo, tras lo que los ladrones intentaron llevarse el vehículo, pero desistieron al no encontrar las llaves.

Facundo Tabuada, de 24 años, se encuentra internado con pronóstico reservado tras ser baleado en la cintura al resistirse en un asalto en José C. Paz. Vecinos denuncian que la misma banda aterroriza al barrio con violentos robos.

Le dan un escopetazo para robarle en las calles de José C. Paz

