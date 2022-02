Moreira y Perczyk lanzaron la nueva edición de “Volvé a la escuela” en San Martín

Además, durante el encuentro se entregó un reconocimiento a las autoridades del ámbito educativo, inspectoras/es, presidentes/as actuales y ex integrantes del Consejo Escolar y del Concejo Deliberante que hicieron posible llevar adelante esta política pública durante 10 años.

Y completó: “El presidente nos pidió que nadie esté fuera de la escuela producto de la pandemia, que los busquemos casa por casa, como lo viene haciendo el Municipio hace 10 años. No hay tarea más noble que buscar a los jóvenes y decirles que hay otra oportunidad, que hay que ir a la escuela, que es el lugar de las oportunidades”.

Por su parte, Perczyk sostuvo: “Todavía no terminó enero y hay una comunidad que se está proponiendo que en San Martín todos los pibes y las pibas estén en la escuela, que todos los adultos la terminen, y eso para nosotros tiene un valor enorme”.

“Nosotros creemos que nunca es tarde para volver a la escuela, y en San Martín no damos por perdido a ningún pibe ni a ninguna piba. Nunca es tarde para trabajar por la inclusión”, cerró.