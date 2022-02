Valenzuela anunció la gratuidad de los hospitales Odontológico y Oftalmológico de Tres de Febrero

La salud de las familias de Tres de Febrero es prioridad en un municipio que busca permanentemente mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos. Por eso, el intendente Diego Valenzuela decidió que, a partir del 1 de febrero de 2022, las prestaciones esenciales de los hospitales municipales Odontológico y Oftalmológico sean totalmente gratuitas para quienes viven en el distrito, cuenten o no con obra social.

