Diputados: En qué consiste el proyecto de Ley de Incentivo y Acceso a la Vivienda

Por otra parte, el proyecto de ley buscará utilizar fondos para la terminación de obras que no fueron concretadas en su totalidad, como la reactivación de obras públicas. A su vez, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat determinará los porcentajes de avance aptos para su terminación.

El proyecto de ley por el cual se prorrogan los plazos establecidos en el artículo 6 y en los incisos a, b y c del primer párrafo del artículo 9 de la ley de “Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda”, integra el temario de las sesiones extraordinarias, a partir del 1 de febrero del 2022.