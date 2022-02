Inseguridad y violencia como nunca se vio en la provincia de Buenos Aires: Informe especial

“Para un soldado, rendirse nunca es opción” , publicó en Twitter el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, y escribió: “A algunos sectores les llama la atención ver al Gobernador o a un Ministro trabajar todo el día, por eso hacen operaciones y desvían la atención de los temas importantes”. Mientras tanto, en la provincia que gestionan él y su jefe Axel Kicillof, los vecinos viven en la suerte de criminales, que elijen qué robar, cómo hacerlo, y a quién dejan vivir a quién no.

Escruches, entraderas, robos violentos en la calle, la delincuencia no tiene límites, y las autoridades de gobierno y judiciales miran para otro lado. Una semana cargada de muertes y heridos por la criminalidad que en la provincia de Buenos Aires llegó a niveles nunca antes vistos.