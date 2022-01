Los Shouts hicieron vibrar a Beccar con clásicos de The Beatles

Tocaron los temas más importantes de la banda de Liverpool, en el marco de la agenda de espectáculos gratuitos de verano que ofrece el Municipio. Hubo más de 800 personas en Juan B. Justo y avenida Centenario.

El grupo de covers beatle, “The Shouts”, se presentó el sábado por la noche en Juan B. Justo y avenida Centenario, en Beccar, e hizo vibrar a más de 800 personas con una gran puesta en escena y una interpretación muy fiel de los grandes clásicos de la banda de Liverpool.

Fue la segunda velada que ofreció la agenda de espectáculos gratuitos de verano que propone el Municipio de San Isidro. El show arrancó a las 20, cuando la mejor banda tributo a The Beatles de Latinoamérica subió al escenario con su clásico traje de saco negro de cuatro botones y pantalones chupines al tono que el mítico grupo usó en su primera gira por Estados Unidos.

En la primera etapa del concierto recrearon canciones como “You can´t do that”, “Ticket to ride”, “A hard day´s night” y “All my loving”. Para luego pasar a “Yesterday” y el rock and roll de la mano de “Twist and shout” y “Honey don´t”, para el lucimiento de Ringo.

“La gente disfrutó muchísimo de un show gratuito que convocó a los que querían reencontrarse con sus canciones de la adolescencia y también a muchos jóvenes que descubrieron la música de una banda universal”, sostuvo Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.

Y sugirió que los vecinos estén muy atentos a la programación de verano. “Hasta el 20 de marzo seguimos recorriendo todo el distrito con un calendario muy interesante, divertido, al aire libre y para toda la familia”, indicó.

La noche de clásicos en el centro comercial de Beccar, tuvo palmas y coros, varios rock and roll bailados sin rubores y una platea de todas las edades que siguió con ganas el concierto.

“Un placer estar acá, todo tan bien organizado, el camarín, la seguridad, el sonido, y ante un público que siempre respondió con muchísimo entusiasmo. Nuestra meta es que la gente realmente pueda ver y oír a The Beatles, su música, su estética y su esencia”, comentó Fernando Lotito, en la piel de John Lennon.

Para despedirse, la banda eligió el clásico “She loves you”, y la gente acompañó a viva voz con el infaltable “yeah, yeah, yeah”.