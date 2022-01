De la investigación se identificó al agresor como Carlos Sebastián Rivas, de 30 años, quien es ex pareja de Maidana y padre de sus hijos.

Tanto médicos del SAME como personal de Policía Científica, que levantaron el cuerpo y realizaron pericias en el lugar, no alertaron sobre signos de violencia en la escena del hecho. La fiscal Carina Saucedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 2 de Moreno, ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona como también la operación de autopsia al cuerpo de Gómez.

Un hombre fue asesinado de varios golpes luego de que se llevara una televisión de la casa que compartía con su pareja, en la localidad bonaerense de Moreno, y por el hecho fue detenido el ex marido y padre de los hijos de la mujer.

Asesinan a un hombre a golpes en Moreno y por el hecho detienen al ex marido de su actual pareja