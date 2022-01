Si las aspas de un helicóptero policial genera un caos en la playa, la responsabilidad es de quienes no sujetaron las sombrillas. La misma lógica aplica la fuerza que comanda el ministro Sergio Berni en conflictos vecinales, como el que ocurrió ayer en José C. Paz cuando un hombre resultó con heridas producto de golpes propinados por efectivos de la fuerza provincial.

Ciudadanos paraguayos terminaron a las trompadas con la Policía Bonaerense en José C. Paz https://t.co/YECLeLwdKj pic.twitter.com/pQmBSGksCQ

El caos social que atraviesa la Argentina deja situaciones lamentables como la que ocurrió anoche en el barrio Altube de José C. Paz cuando inmigrantes terminaron a las trompadas con policías faltos de capacitación, que respondieron a las agresiones con más golpes y violencia.

