Vecinos utilizaron un tótem de seguridad para pedir rápida asistencia a un motociclista herido tras un choque

Afortunadamente, un grupo de jóvenes y una mujer que se encontraban en la cuadra utilizaron el dispositivo instalado en el centro comercial de la localidad e inmediatamente alertaron el hecho al COT. Rápidamente, una ambulancia acudió al lugar para brindar asistencia al accidentado, quien no sufrió heridas de gravedad.

Todo comenzó cuando el conductor de un vehículo quiso realizar una maniobra peligrosa y girar en U sobre avenida Alvear, en el centro de la localidad. Por dicha arteria se dirigía un motociclista que, al no ver al automóvil, impactó contra su trompa y como resultado salió disparado contra la vereda.