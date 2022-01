Alberto Fernández firmó dos proyectos por 210 millones de dólares con el Banco Europeo de Inversiones

Beliz destacó “la asistencia y la tarea que el Banco Europeo de Inversiones le da a la República Argentina, porque la sostuvo cuando estábamos discutiendo nuestras condiciones de pago con los acreedores privados”. “El Banco Europeo de Inversiones estuvo allí, no frenó los desembolsos, no los puso en duda, generó una asistencia muy importante desde el punto de vista de los proyectos de inversión que tiene en el país”, remarcó.

Además, agradeció “el financiamiento para seguir comprando vacunas para esta maldita pandemia que empezó y se resiste a terminar y que nos demuestra que tal vez lo que creímos que con una dosis alcanzaba ya no es suficiente y quizá tengamos que mantener esta vacunación por mucho tiempo, por lo tanto, bienvenido sea recibir ayuda financiera para poder seguir comprando vacunas”.