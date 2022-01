Miles de chicas y chicos volvieron a disfrutar del verano en la colonia municipal de San Martín

Asimismo, “La colonia en tu barrio” estuvo en 16 puntos de la ciudad en enero, para llegar a quienes por diversas razones no pudieron concurrir a la colonia diaria. En febrero, continuará en otros 12 puntos más.

Y agregó: “Hay muchas familias que no pueden irse de vacaciones y con la colonia les brindamos un espacio para compartir, con pileta y actividades de todo tipo. Estamos realmente felices de poder mantener esta política pública hace ya 10 años, a pesar de la pandemia”.