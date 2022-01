La Municipalidad de Escobar dispuso cinco centros de salud para realizar diagnósticos de coronavirus

Ante la resolución impuesta por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires de hisopar solamente a personas que presenten síntomas de coronavirus que sean mayores de 60 años, embarazadas o inmunocomprometidos, la Municipalidad de Escobar dispuso 5 Centros de Atención Primaria para la Salud para diagnosticar clínicamente a quienes tengan síntomas y no cumplan con estas características.

