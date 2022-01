Vicente López: Aumento al básico para los municipales y adelanto de la paritaria a mayo

“Sabemos que tal erogación implica un esfuerzo significativo para la Comuna, porque no se trata de una suma dineraria ‘en negro’, y que el mismo no resuelve el problema de fondo, pero ayuda hasta que en paritarias se defina el aumento salarial anual que regirá para el sector de trabajo ut supra mencionado”, afirmó el titular del Sindicato Municipal local, Victorio Pirillo.

Los gremios, tanto el Sindicato de Trabajadores Municipales como ATE Zona Norte, plantearon que, “dado que las paritarias son anuales, que estas en la Municipalidad de Vicente López vencen en el mes de Julio, y teniendo presente que los trabajadores docentes por la ordenanza 4676 y profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires están próximos a discutir para estas fechas, como todos los años, sus salarios, y no pudiendo dejar de tener en cuenta la depreciación monetaria, los índices del costo de vida, el incremento de la canasta familiar y otros factores internos y externos que lesionan la capacidad adquisitiva de los que laboran, es que solicitamos el adelantamiento en 100 días previos a la paritaria anual que ordinariamente nos correspondería y un refuerzo salarial al básico que beneficie a los activos y jubilados”.