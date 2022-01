Tu número, siempre con vos

Así que, si tu empresa de telefonía móvil no está dándote lo que realmente buscás o necesitás, lo mejor será que puedas llevar a cabo este trámite. Portar tu número a una compañía que sí cumpla con tus requerimientos y teniendo tu misma línea, será un gran cambio.

El cambio de empresa generalmente se debe a que los clientes no están conformes con la cobertura que poseen, ya sea de señal o de datos móviles.

Es muy sencillo. Hay una serie de requisitos básicos a cumplir: que seas el titular de la cuenta que quieras traspasar a otra empresa, que no tengas otro trámite en curso, que haga más de 30 días que tengas tu cuenta actual con otra compañía, y que seas mayor de 18 años.

Es único, nos acompaña a todos lados. Está en nuestra mente aunque no nos demos cuenta. Es nuestro.