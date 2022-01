Inscripciones abiertas a los cursos del programa “Jóvenes con más y mejor trabajo” en Ituzaingó

El programa “Jóvenes con más y mejor trabajo” está destinado a personas de 18 a 24 años que estén cursando el secundario o que no lo hayan terminado. Además, brinda la posibilidad de contar con el acompañamiento de un tutor para llevar adelante un proyecto ocupacional y una beca por estudio de 4500 pesos.

