Sujarchuk, Manzur, Katopodis, Nardini y Ramil inauguraron obras de pavimentación en Belén

A su vez, Katopodis resaltó: “Esta obra simboliza una decisión firme y clara del presidente y del gobierno nacional y es que la obra pública en Argentina no se frena ni se negocia. Hay un compromiso y una decisión de garantizar que en cada lugar del país podamos cumplir con los proyectos comprometidos. La importante obra que estamos inaugurando en Escobar va a generar conectividad y desarrollo para el comercio y la actividad industrial, y de esta manera seguimos conectando e integrando cada rincón del distrito como símbolo de lo que va pasando en la Argentina”.

Por su parte, Manzur destacó que “es una alegría estar en Escobar, en la casa de un amigo y compañero de trabajo como Ariel”. “Antes de venir le pasé al presidente Alberto Fernández el informe con el resumen de esta obra que va a generar un gran desarrollo para la comunidad, y el presidente me pidió que trasladara en este acto el afecto de siempre para el querido pueblo de Escobar. Así son los grandes desafíos que nos ocupan, trabajar para impulsar obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de nuestra gente y que al mismo tiempo permitan que cada argentino tenga trabajo. Por eso invertimos en producción, capacitación y en obras para mirar hacia adelante y construir un futuro mejor”, remarcó.

“A partir del trabajo conjunto con Nación y Provincia logramos transformar el barrio Lambertuchi y toda esta zona del partido. Además de Los Tulipanes, intervinimos avenida De los Inmigrantes de manera integral, con material de calidad y una compleja obra hidráulica como nunca se había hecho en la historia. También hicimos la Ruta 25, aquella que dejó Vidal por la mitad y que la terminamos gracias al compromiso del ministro Katopodis, y otra arteria importante como del Caballito Blanco. No solamente mejoramos lo que está, sino que generamos progreso en uno de los distritos con mayor crecimiento poblacional que tiene la provincia de Buenos Aires. Con estas obras seguimos dando un salto de calidad, ordenando el presente y planificando para las próximas generaciones”, expresó Sujarchuk.