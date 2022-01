Valenzuela prorrogó la bonificación del pago anual de la Tasa por Servicios Generales

Además, si se abona hasta el 15 de marzo también va a tener bonificada una cuota por pago adelantado y otra más si es buen contribuyente. Finalmente, se bonificará el mes de julio a los vecinos que paguen el impuesto de manera mensual y no acumulen deudas.

Así, el plan municipal “Buen contribuyente” implica el descuento de dos cuotas para aquellos que realicen el pago anual hasta esa nueva fecha, extendiendo la posibilidad de acceder al mismo durante tres semanas más. A su vez, si no tienen deuda hasta el 31 de diciembre, se bonificará una tercera cuota.