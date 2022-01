Ghi y Katopodis recorrieron las obras del nuevo Parque Lineal Haedo y de la calle Curutchet

El intendente de Morón, Lucas Ghi, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, recorrieron las obras del nuevo Parque Lineal Haedo y la calle Curutchet de Castelar. También estuvo presente el ex alcalde moronense y presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella.

